Адвокат Ефремова намерен добиться условного срока для актера

Адвокат Ефремова намерен добиться условного срока для актера
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

Адвокат осужденного актера Михаила Ефремова подал апелляционную жалобу на приговор суда от 8 сентября 2020 года.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что защитник Ефремова Владимир Васильев намерен оспорить приговор актеру. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Васильев не согласен с решением судьи и требует пересмотра приговора. В частности, адвокат заявил, что потребует для Ефремова изменение срока с реального на условный. Время отбытия наказание же им будет предложено сократить с 8 до 4 лет. Об этом сообщает «Москва.ру».

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Находясь в нетрезвом состоянии, артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Пострадавший мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице. После расследования уголовного дела, Пресненский суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 8 годам заключения в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена Ефремова впервые посетила его в следственном изоляторе.

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