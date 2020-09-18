Ленобласть начинает отопительный сезон

Ленинградская область начинает отопительный сезон – в муниципальных районах издали распоряжения о периодическом протапливании.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Уточняется, что такие распоряжения издали главы администраций всех муниципальных районов и Соснового Бора.

При этом дату начала отопительного сезона в конкретном поселении должны определять местные администрации.

Отметим, что раньше всех периодическое протапливание началось в Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, а также в Сосновом Бору.

С пятниц начинается периодическое протапливание и перевод на постоянное отопление социальных объектов и жилого фонда Выборга и Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru писала о начале отопительного сезона в Петербурге. В первую очередь тепло пустили в социальные объекты.