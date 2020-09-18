Ленобласть начинает отопительный сезон

Ленобласть начинает отопительный сезон
В Ленобласти начинают топить. Фото: pixabay.com

Ленинградская область начинает отопительный сезон – в муниципальных районах издали распоряжения о периодическом протапливании.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Уточняется, что такие распоряжения издали главы администраций всех муниципальных районов и Соснового Бора.

При этом дату начала отопительного сезона в конкретном поселении должны определять местные администрации.

Отметим, что раньше всех периодическое протапливание началось в Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, а также в Сосновом Бору.

С пятниц начинается периодическое протапливание и перевод на постоянное отопление социальных объектов и жилого фонда Выборга и Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru писала о начале отопительного сезона в Петербурге. В первую очередь тепло пустили в социальные объекты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть отопительный сезон отопление протапливание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Токсовском после ДТП маршрутка перегородила дорогу, создав затор
Добровинский будет скучать по Пашаеву, которому запретили работать на год
Врач рассказала, как себя чувствую дети после выброса хлора в бассейн на Гашека
В Колпино после ДТП госпитализировали водителя иномарки
Боярская просит помочь звезде «Убойной силы»
В Гатчинском районе произошла смертельная авария из-за собаки: погибла женщина
Все вывозные рейсы перестанут летать в Россию
Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами