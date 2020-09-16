В Петербурге стартует отопительный сезон

С полуночи 17 сентября в Северной столице начинается периодическое протапливание, которое подготовит город к полноценному отопительному сезону.

В первую очередь, батареи потеплеют в социальных объектах — детских садах, школах, поликлиниках, домах престарелых. Отопительные системы везде проверены и подготовлены к началу работы. В многоквартирных домах подключение к централизованной системе отопления будет происходить постепенно, ответственность за своевременное исполнение работ лежит на жилищных организациях, обслуживающих тот или иной дом.

На сегодняшний день в Петербурге теплоснабжение и горячую воду обеспечивают 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельный, 383 центральных пунктов отопления и свыше 8,8 тысяч километров теплосетей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «циклонической чехарде» над Северной столицей.