Синоптик рассказал о «циклонической чехарде» в ближайшую неделю в Петербурге

Синоптик рассказал о &#171;циклонической чехарде&#187; в ближайшую неделю в Петербурге
Температура может опуститься ниже нормы. Фото: Pixabay

В городе ожидается прохладная температура с сильным ветром.

В Санкт-Петербурге с каждым днем будет становиться холоднее. Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что горожан ожидает «циклоническая чехарда» – это значит, что погода будет не совсем стабильной. Во вторник и в среду воздух сможет прогреться до 17 градусов, в четверг погода испортится – столбик термометра опустится до плюс 10 градусов, небо затянет облаками, будет идти дождь. В пятницу ветер ослабнет, рассказал эксперт, а на выходных город окажется на пути следующего циклона, так что надеяться на стабильность не стоит.

Напоминаем, что сейчас за окном плюс 13 градусов, ветер разогнался до 3 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спасатели во время сильного ветра привязали листья фасада к дому. Иначе они могли открепиться и упасть кому-нибудь на голову.

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