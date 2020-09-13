В Петербурге спасатели во время сильного ветра привязали листья фасада к дому

В Петербурге дует сильный ветер, который уже стал причиной некоторых инцидентов. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге дует сильный ветер, который уже стал причиной некоторых инцидентов. Фото: https://vk.com/spb_today

Иначе они могли открепиться и упасть кому-нибудь на голову.

На проспект Славы приезжали спасатели, чтобы разобраться с отваливающимися листьями фасада. Чтобы они не улетели во время сильного ветра, специалисты МЧС привязали их к зданию веревкой. В противном случае конструкция могла рухнуть кому-нибудь на голову. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На ролике, который выложили в сеть, видно, как спасатели, невзирая на страх и риск, борются со стихией. Пользователи поблагодарили их за проделанную работу и отметили, что строителям стоило бы больше стараться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовик на Луначарского сдуло ветром. Ветер не дает петербуржцам покоя. Он роняет деревья и даже двигает машины.