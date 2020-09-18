В Белоруссии продлили арест Марии Колесниковой

В Белоруссии продлили арест Марии Колесниковой
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Фото: instagram/@kalesnikava

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова останется под стражей до 8 ноября.

В пятницу, 18 сентября, адвокат оппозиционного деятеля Людмила Казак рассказала, что ее подзащитная останется за решеткой из-за предъявленного накануне обвинения. В связи с тем, что суд пока не рассмотрел жалобу на арест, никаких изменений ожидать не стоит. Поскольку по сроку стража избирается на два месяца, Колесникова пробудет под арестом до 8 ноября. Далее, при необходимость, срок будет продлен. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, Колесникову задержали 9 сентября. Политика обвиняют в публичных призывах к захвату белорусской власти.

Волнения в Белоруссии начались еще 9 августа после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Граждане вышли на улицы, чтобы выявить несогласие с итогами голосования. По мнению сторонников оппозиции, победу должна была одержать Светлана Тихановская. Отметим, в настоящее время экс-кандидат в президенты находится за границей. Покинуть республику Тихавновской пришлось из-за соображения безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусская оппозиционерка Колесникова заболела в СИЗО.

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