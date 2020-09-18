В Петербурге суд вынес приговор осужденному на 16 лет

В Петербурге суд вынес приговор осужденному на 16 лет
Суд вынес приговор по делу о грабеже. Фото: pixabay.com

В Петербурге суд вынес приговор по делу о разбое в отношении мужчины, которого уже приговорили в Ставропольском крае.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Северной столице еще в 2016-м году злоумышленник вступил в преступный сговор с другим мужчиной. Они решили похитить чужое имущество.

В результате на Маршала Казакова они избили мужчину и стали требовать передать им деньги. Они смогли похитить у потерпевшего имущество на 26 тысяч рублей.

Суд в Петербурге назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года. Однако ранее в Ставропольском крае его уже осудили по другим статьям на 16 лет колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд вынес приговор петербуржцу, который ударил ножом знакомого.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж новости спб приговор суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Токсовском после ДТП маршрутка перегородила дорогу, создав затор
Добровинский будет скучать по Пашаеву, которому запретили работать на год
Врач рассказала, как себя чувствую дети после выброса хлора в бассейн на Гашека
В Колпино после ДТП госпитализировали водителя иномарки
Боярская просит помочь звезде «Убойной силы»
В Гатчинском районе произошла смертельная авария из-за собаки: погибла женщина
Все вывозные рейсы перестанут летать в Россию
Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами