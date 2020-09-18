В Петербурге суд вынес приговор осужденному на 16 лет

В Петербурге суд вынес приговор по делу о разбое в отношении мужчины, которого уже приговорили в Ставропольском крае.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Северной столице еще в 2016-м году злоумышленник вступил в преступный сговор с другим мужчиной. Они решили похитить чужое имущество.

В результате на Маршала Казакова они избили мужчину и стали требовать передать им деньги. Они смогли похитить у потерпевшего имущество на 26 тысяч рублей.

Суд в Петербурге назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года. Однако ранее в Ставропольском крае его уже осудили по другим статьям на 16 лет колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд вынес приговор петербуржцу, который ударил ножом знакомого.