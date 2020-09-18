«Сам наткнулся на нож»: суд не поверил ранившему знакомого петербуржцу

«Сам наткнулся на нож»: суд не поверил ранившему знакомого петербуржцу
Петербуржец воткнул нож в грудь знакомому. Фото: pixabay

В Петербурге местного жителя, который всадил нож в знакомого, отправили в колонию строгого режима. Тот утверждал, что потерпевший сам упал на нож.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел в квартире на проспекте Энергетиков в ноябре прошлого года. Суд установил, что обвиняемый действовал умышленно, когда ранил мужчину.

Сам фигурант заявлял, что только хотел напугать знакомого, а тот споткнулся и фактически сам наткнулся на нож.

В результате обвиняемого отправили в колонию строгого режима на четыре года. Он также должен будет возместить фонду ОМС материальный вред.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге местный житель, который избил и обворовал женщину, отделался условным сроком. Оказалось, что он страдает наркоманией и когнитивным расстройством.

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