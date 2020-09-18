Петербуржцу с когнитивным расстройством дали условный срок за избиение женщины

В Петербурге местный житель, который избил и обворовал женщину, отделался условным сроком. На суде злоумышленник раскаялся.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело о причинении вреда здоровью и краже рассматривал Московский районный суд.
Суд установил, что инцидент произошел в апреле в квартире на Ленинском проспекте. Обвиняемый ударил женщину по голове керамическим дозатором, а потом принялся добивать руками.
Кроме того, злоумышленник похитил технику и банковскую карту пострадавшей. Ущерб оценили в 12,5 тыс. рублей.
Вину фигурант признал полностью. Оказалось, что он страдает от наркомании и легкого когнитивного расстройства.
Суд лишил его свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Ему предстоит также возместить материальный и моральный вред.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге вор по решеткам пробрался в кабинет заведующего медучреждения ради кражи телефона.