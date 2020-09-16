В Петербурге вор по решеткам пробрался в кабинет заведующего медучреждения ради кражи телефона

Занятия «альпинизмом» в Северной столице закончились для 30-летнего мужчины задержанием правоохранителями.

Во вторник, 15 сентября, в полицию поступило сообщение о присутствии неизвестного в кабинете заведующего одного из медицинских учреждений на проспекте Культуры. Отмечалось, что сам кабинет был закрыт на ключ снаружи. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего мужчину. Выяснилось, что он давно наблюдал за окнами кабинета, и по итогу все-таки решился пробраться в него по решеткам. Добычей подозреваемого стал мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей. Он сразу же был возвращен законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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