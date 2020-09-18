Стала известна розничная цена российских таблеток от коронавируса

Упаковка отечественного препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией «Арепливир» в рознице будет стоить минимум 12 320 рублей.

Каждая упаковка содержит 40 таблеток по 200 миллиграммов. Лекарство, предположительно появится в российских аптеках уже с 21 сентября. Купить «Арепливир» можно будет только по рецепту, а принимать его следует в течение первых 24 часов с момента проявления симптомов COVID-19, рассказал ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Глава компании отметил, что препарат успешно прошел все стадии клинических испытаний, по итогам проверок никаких осложнений во время или после приема лекарства не выявлено. Напомним, что Минздрав одобрил применение «Арепливира» еще 25 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле оценили поддержку населения региональными властями в период коронавирусного кризиса.