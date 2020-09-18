В Кремле высоко оценили меры поддержки населения в России во время пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны хорошо проработали меры борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекцией.

В пятницу, 18 сентября, в ходе общения с журналистами, Песков подчеркнул, что в Кремле считают все принятые меры борьбы с кризисом эффективными и оперативными, поскольку их тщательная проработка позволила свести к минимуму негативные проявления мировой экономической нестабильности. Об этом сообщают РИА новости.

Песков привел в пример европейские страны и Америку, чьи власти потратили значительные средства на поддержку экономики и населения, выделяя в том числе и «вертолетные деньги». По словам пресс-секретаря, это все равно не помогло экономике должным образом. При этом, если сравнить показатели этих стран и России, станет понятно, что меры российских властей «действительно сработали».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков выразил надежду на то, что 2021 год будет лучше 2020.