Врачи назвали продукт понижающий давление

Медики из британского фонда сердца рассказали, употребление какого недорогого и распространенного продукта может защитить от проблем со здоровьем.

Речь идет об обыкновенном чесноке. Мало того, что овощ помогает бороться с инфекциями, его употребление благотворно влияет на работу сердца и сосудов.

Также, чеснок нормализует циркуляцию крови и нормализует давление. В качестве примера, специалисты привели одно из исследований. Во время эксперимента медики наблюдали за состоянием здоровья 87 человек, имеющих проблемы с повышенным давлением. Часть из них употребляла во время исследования чеснок. Позднее выяснилось, что добавление в рацион овоща помогло участникам снизить диастолическое и систолическое давление.

Стоит отметить и то, что чеснок помогает организму бороться с повышенным содержанием холестерина и укрепляет сосуды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала как избежать неприятного запаха при употреблении чеснока.