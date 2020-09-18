Петербургские НКО в сфере высшего образования получат субсидии

В Петербурге выделят субсидии некоммерческим организациям, которые реализуют программы высшего образования.
Как сообщает пресс-служба Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. На субсидии смогут рассчитывать НКО, работающие в области науки и образования, реализующие аккредитованные программы высшего образования.
Субсидии направят на программу по подготовке кадров для цифровой трансформации экономики для граждан в возрасте 35-50 лет.
На выплаты направят пять миллионов рублей.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что предприниматели, арендующие земельные участки у Петербурга, могут продлить аренду на прежних условиях. Мера стала частью программы по поддержке предпринимательства.