Петербургские НКО в сфере высшего образования получат субсидии

На субсидии для НКО выделять пять миллионов. Фото: pixabay.com

На субсидии для НКО выделять пять миллионов. Фото: pixabay.com

В Петербурге выделят субсидии некоммерческим организациям, которые реализуют программы высшего образования.

Как сообщает пресс-служба Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. На субсидии смогут рассчитывать НКО, работающие в области науки и образования, реализующие аккредитованные программы высшего образования.

Субсидии направят на программу по подготовке кадров для цифровой трансформации экономики для граждан в возрасте 35-50 лет.

На выплаты направят пять миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что предприниматели, арендующие земельные участки у Петербурга, могут продлить аренду на прежних условиях. Мера стала частью программы по поддержке предпринимательства.