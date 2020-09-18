Бизнесмены Петербурга смогут продлить сроки аренды земельных участков, принадлежащих городу

Бизнесмены Петербурга смогут продлить сроки аренды земельных участков, принадлежащих городу
Дополнительные соглашения предусмотрены для договоров, срок которых не истёк на дату обращения, а также для действующих в режиме неопределённого срока. Фото: Baltphoto

В пятницу, 18 сентября, в Смольном оповестили, что предприниматели, арендующие земельные участки у Петербурга, могут продлить аренду на прежних условиях.

Это мера является частью программы по поддержке предпринимательства. Такая возможность предоставляется бизнесменам, заключившим арендный договор с властями Петербурга до 13 марта 2020 года, когда в городе на Неве объявили режим повышенной готовности.

Договор в таком случае продлевается вне зависимости от наличия или отсутствия задолженностей по арендной плате, а также независимо от оснований его заключения. Направить соответствующее заявление в Комитет имущественных отношений либо ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» можно до 1 марта следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный не намерен вводить ограничения для бизнеса в случае второй волны коронавируса.

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