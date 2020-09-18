Бизнесмены Петербурга смогут продлить сроки аренды земельных участков, принадлежащих городу

Дополнительные соглашения предусмотрены для договоров, срок которых не истёк на дату обращения, а также для действующих в режиме неопределённого срока. Фото: Baltphoto

Дополнительные соглашения предусмотрены для договоров, срок которых не истёк на дату обращения, а также для действующих в режиме неопределённого срока. Фото: Baltphoto

В пятницу, 18 сентября, в Смольном оповестили, что предприниматели, арендующие земельные участки у Петербурга, могут продлить аренду на прежних условиях.

Это мера является частью программы по поддержке предпринимательства. Такая возможность предоставляется бизнесменам, заключившим арендный договор с властями Петербурга до 13 марта 2020 года, когда в городе на Неве объявили режим повышенной готовности.

Договор в таком случае продлевается вне зависимости от наличия или отсутствия задолженностей по арендной плате, а также независимо от оснований его заключения. Направить соответствующее заявление в Комитет имущественных отношений либо ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» можно до 1 марта следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный не намерен вводить ограничения для бизнеса в случае второй волны коронавируса.