Смольный отрицает введение новых ограничений бизнеса во время второй волны Covid-19

Смольный отрицает введение новых ограничений бизнеса во время второй волны Covid-19
Смольный. Фото: Baltphoto

Правительство Петербурга не планирует вводить очередные ограничения для предпринимателей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября, на онлайн-совещании с предпринимателями. По словам Ситова, в связи с открытием учебных заведений мест для распространения нового вируса заметно прибавилось. Бороться с этим будут за счет увеличения объема тестирований, а всевозможные запреты пока только планируются, но четко не определены.

Замглавы комитета по промышленной политике отметил, что бизнес-сфера продолжит работать в городе даже при введении других ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о публикации результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Медики рассказали, что оба варианта препарата безопасны для пациентов и не провоцируют никаких серьезных побочных эффектов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бизнес карантин смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появились кадры с места массового ДТП на Невском, где пострадал декан ...
В массовом ДТП на Невском пострадал декан из университета им. Герцена, он в ...
Столкнувшиеся легковушки собрали пробку на Институтском
Зловония в Петербурге: стало известно, куда обращаться при неприятном ...
В Петербурге автоугонщик и любитель металлолома ответит перед судом
Смольный отрицает введение новых ограничений бизнеса во время второй волны ...
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса