Певец Челобанов рассказал об измене супруге с Пугачевой

Челобанов думал, что их роман будет длиться всю жизнь. Фото: скриншот Россия1

Челобанов думал, что их роман будет длиться всю жизнь. Фото: скриншот Россия1

Он верил, что их роман с артисткой будет длиться вечность.

Певец Сергей Челобанов рассказал о своей встрече с коллегой Аллой Пугачевой, которая произошла в далеком прошлом. Подробностями он поделился в эфире программы «Судьба человека». Артист отметил, что на момент знакомства со звездой он был женат и воспитывал двух детей. Это его не остановило, и Челобанов решился на роман, несмотря ни на что.

Все случилось спонтанно – сначала Пугачева и певец танцевали и выпивали, а затем между ними произошла интимная связь. Артист подумал, зачем робеть и «наутро проснулся в губной помаде». Челобанова устраивали их отношений, но спустя три года Пугачева встретила Киркорова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики возмутились из-за откровенного фото Аллы Пугачевой. Юморист выложил снимок певицы в купальнике.