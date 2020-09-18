Представители Моисеева отреагировали на новости о его плохом самочувствии

Источники уверяли, что у певца почти нет денег и что он находится в тяжелом состоянии.

PR-менеджер певца Бориса Моисеева Кирилл Сурметов рассказал, как обстоят дела у артиста. Он заверил, что все новости о плохом самочувствии звезды – ложь. Об этом пишет РЕН ТВ. Сурметов заявил, что все у Моисеева замечательно и он лично в этом убедился, когда встретился с ним накануне разговора с журналистами. Он сомневается, что все могло резко измениться за сутки.

Напоминаем, что СМИ писали, будто Моисеев находится в тяжелом состоянии и буквально прикован к постели. Также источники говорили, что у артиста почти нет денег и ему нужна помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Борис Моисеев рассказал о своей жизни после ухода со сцены.