На Светлановском заметили странного полуголого мужчину

Горожанин бегает по дороге со спущенными штанами.

На Светлановском проспекте вечером 18 сентября заметили странного мужчину, который бегает по дороге. О нем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Полуголый горожанин мешает автомобилям нормально ехать – сначала водители пытались его прогнать, а затем начали просто объезжать. По кадрам видно, что мужчина ходит без верхней одежды и со спущенными штанами.

«Мужик сходит с ума»,

— пишет свидетель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на место массового ДТП на Российском приехала скорая. Вполне возможно, что есть пострадавшие, но официальных данных не поступало. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить обстоятельства инцидента.