На место массового ДТП на Российском приехала скорая

Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Невском районе вечером 18 сентября произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Российском проспекте у дома номер 14 – там столкнулись три автомобиля прямо перед светофором. Как именно произошел инцидент – не уточняется. Известно лишь, что на место прибыла карета скорой помощи.

Вполне возможно, что есть пострадавшие, но официальных данных не поступало. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Токсовском после ДТП маршрутка перегородила дорогу, создав затор. Автомобилисты просят остальных объезжать место инцидента.