На Токсовском после ДТП маршрутка перегородила дорогу, создав затор

На Токсовском после ДТП маршрутка перегородила дорогу, создав затор
Непонятно, пострадал ли кто-либо в аварии. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты просят остальных объезжать место инцидента.

На Токсовском шоссе сегодня вечером, 18 сентября, произошла авария с участием маршрутки. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, машина попала в ДТП, после чего перегородила проезжую часть. В результате другие автомобили не могут никак проехать – это стало причиной затора.

«Лучше не суйтесь… Стоит все глухо»,

— посоветовал свидетель.

Пока непонятно, как именно все произошло и каковы последствия ДТП. О пострадавших информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино после ДТП госпитализировали водителя иномарки. Мужчина находится в тяжелом состоянии после инцидента.

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