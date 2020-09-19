Эксперт рассказал, что делать, если телефон заблокировался

Эксперт рассказал, что делать, если телефон заблокировался
Есть способ, подразумевающий возврат телефона к заводским настройкам. Фото: unsplash.com

Эксперт назвал способы, которые помогут восстановить доступ к смартфону в случае его случайной блокировки.

Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Его слова передает агентство «Прайм». Как рассказал эксперт, можно сбросить старый пароль и установить новый: ссылка высылается на указанный заранее электронный адрес, отправлена пользователю в соцсетях или на сайте производителя. Этот вариант является наилучшим, однако доступен лишь для тех, кто позаботился об этом заранее.

Также есть способ, подразумевающий возврат телефона к заводским настройкам или загрузку смартфона в режиме с ограничениями функционала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда смартфон начинает устаревать.

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