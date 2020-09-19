Определен самый «смертоносный» возраст для россиян

Через 15 лет средняя продолжительность жизни должна вырасти до 79,1 года. Фото: pixabay

Через 15 лет средняя продолжительность жизни должна вырасти до 79,1 года. Фото: pixabay

В 2019 году в России зафиксирован исторический максимум средней продолжительности жизни — 73,4 года, согласно данным российского Минздрава.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на данные Росстата, продолжительность жизни женщин в среднем на десять лет превышает мужскую. Для российских мужчин самым неблагоприятным является возрастной период с 65 до 69 лет, а у женщин в России — с 80 до 84 лет. Также, согласно данным Росстата, через 15 лет средняя продолжительность жизни должна вырасти до 79,1 года.

По словам главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупцова, низкая по сравнению с женщинами продолжительность жизни мужчин связана с тем, что мужчины чаще употребляют алкоголь, сигареты и испытывают больше стресса.

А главными причинами смерти в России как для женщин, так и для мужчин остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые нашли необычный фактор, который продлевает жизнь.