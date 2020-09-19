В Австралии хотят использовать окурки для утепления домов

В Австралии хотят использовать окурки для утепления домов
Измельченные окурки будут добавлять в кирпичи. Фото: unsplash

Ученые в Австралии предлагают использовать окурки для утепления домов, измельчая из и добавляя в глину, из которой потом сделают кирпичи.

Как говорится в статье, опубликованной на портале Materials, всего один процент измельченных окурков в глине может снизить энергозатраты на обжиг кирпичей на 20 млрд джоулей. Такие кирпичи будут меньше весить, также снизится их теплопроводность.

Для того, чтобы убрать неприятный запах и вредные бактерии из окурков, ученые хотят обрабатывать их озоном и ультрафиолетом. Помимо утепления домов такая технология поможет в борьбе с загрязнением экологии разлагающимися отходами. Тысячи тонн окурков могут стать полезными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о самой крупной рыбе в мире. Этот вид обитает у рифа Нингалу в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

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