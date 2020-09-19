Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковой ракете

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях создания гиперзвукового оружия у правительства предыдущего президента Барака Обамы.

Как сообщает ТАСС, об этом Трамп заявил во время выступления на предвыборном митинге в штате Миннесота.

«Вы знаете, у них есть ракета, «супер-пупер-гиперзвуковая», я называю ее «супер-пупер». Она в пять раз быстрее обычной ракеты», — сказал глава США, добавив, что Москва получила эту информацию, когда президентом был Барак Обама, после чего у России и появилось такое оружие.

Однако сейчас, по словам американского лидера, Вашингтон имеет более быструю ракету. Трамп отметил, что президенты Китая и России могут только завидовать.

«Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», — отметил Трамп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Трамп рассказал, как реагирует на слово «Россия» по телевизору.