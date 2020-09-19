Погоду в Петербурге 19 сентября определят два атмосферных вихря

Днем в городе будет довольно прохладно - до +12...+14 градусов. Фото: unsplash

Днем в городе будет довольно прохладно - до +12...+14 градусов. Фото: unsplash

В первый день уик-энда в Петербурге ожидается переменная облачность, ветер и прохлада. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика на субботу, 19 сентября, метеорологические условия в Северной столице сегодня будут определяться в противоборстве двух атмосферных вихрей.

Двигающийся на восток циклон принес на восток региона кратковременные дожди. А антициклон, который идет с запада, будет сдерживать поступление осадков.

В Петербурге прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в городе будет довольно прохладно — до +12…+14 градусов, а жителей Ленинградской области ждет температура до +10…+15 градусов.

Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы усилятся до 11-16 м/с.

Атмосферное давление особо не изменится и будет составлять 761 мм рт.с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, придет ли в Петербург бабье лето.