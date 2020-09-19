На владельца Fitness House составлен протокол о запрете деятельности

На владельца Fitness House составлен протокол о запрете деятельности
Работа клуба приостановлена. Фото: pixabay

Управление Роспотребнадзора по Петербургу приостановило работу фитнес-клуба Fitness House на Ярослава Гашека, где массово отравились дети.

Восемь детей отравились хлором в бассейне. Как сообщили в ведомстве, в отношении ИП Фурсов А.В. составлен протокол о временном запрете деятельности с 19 сентября. Причиной такого решения стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Материалы дела подготовлены для передачи во Фрунзенский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Напомним, восемь детей отравились хлором в бассейне «Фитнес хауса» на улице Ярослава Гашека. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фитнес Хаус» закрыл бассейн и отменил детские тренировки после массового отравления несовершеннолетних.

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