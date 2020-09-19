Российские Ту-160 поставили мировой рекорд

Российские Ту-160 поставили мировой рекорд
Ту-160. Фото: Википедия

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили новый рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета.

Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Два экипажа дальней авиации стратегических ракетоносцев Ту-160 находились в воздухе более 25 часов. Они смогли преодолеть более 20 тысяч километров. Пока дольше на самолетах такого класса не летали.

Прежний рекорд установили десять лет назад. Тогда Ту-160 провел в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге блогер-экстремал Денис Вовк намерен установить мировой рекорд по трек-пулу с воздушным судном Airbus A-319 «Спортолет». Его могут зафиксировать в Пулково 25 сентября.

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