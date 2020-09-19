Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера

Стало известно о свадьбе российской топ-модели Натальи Водяновой с миллиардером Антуаном Арно. Пара уже несколько лет состоит в отношениях и воспитывает двух детей.

Об этом рассказал журнал Tatler. Бракосочетание пары состоялось 19 сентября этого года. Роспись прошла в мэрии Парижа. На церемонии присутствовал мэр города Анн Идальго.

С Арно у модели двое общих детей. Об их романе известно с 2011-го года. С миллиардером Водянова сошлась после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Наталья Водянова в мае этого года была вынуждена отменить свадьбу с Арно. Причиной стала пандемия коронавируса. Свадьба изначально была запланирована на лето. Тогда сообщалось, что торжество перенесут на год.