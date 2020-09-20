Издание National Interest рассказало, как российское оружие «опустошит» оборону США

Американское издание National Interest оценило российский гиперзвуковой блок «Авангард». Публицист Питер Сучиу не исключил, что такое оружие станет для США серьезным вызовом.

Как отметил автор материала, «Авангард» является только частью большого российского арсенала. Кроме прочего он включает полтысячи межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования и ядерное оружие.

«Авангард» же может маневрировать в атмосфере, затрудняя противодействие такому вооружению.

При этом, обращает внимание публицист, противоракетная оборона США предполагает перехват «небольшого числа» межконтинентальных баллистических ракет, которые запускаются с территории КНДР. Он также обращается к позиции Пекина, который считает, что российские ракеты с ядерными боеголовками могут «опустошить» оборону Штатов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российские бомбардировщики Ту-160 поставили новый мировой рекорд.