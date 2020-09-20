Доктор Мясников назвал простой способ «отсрочить смерть»

Главный врач московской больницы и телеведущий Александр Мясников рассказал, как люди могут самостоятельно отсрочить свою смерть.

Врач заявил в эфире телеканала «Россия 1», для того, чтобы продлить жизнь, люди должны всего лишь меньше бояться. Доктор Мясников пояснил, что согласно статистике, в Израиле падает смертность стариков перед Пасхой, который считается у них самым святым. А после праздника вновь растет. То есть, по словам медика, старики ждут праздника, иногда даже при неизлечимых болезнях, и тем самым перестают бояться.

«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», — считает Мясников.

Он добавил, что людям не стоит бояться даже хронических болезней. По мнению Мясникова, они являются «платой за долгожительность».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Доктор Мясников рассказал, нужен ли повторный карантин.