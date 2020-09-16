Доктор Мясников рассказал, нужен ли повторный карантин

Главный врач московской больницы и телеведущий Александр Мясников считает, что повторный карантин внутри страны не может быть эффективной мерой.

Свое мнение он высказал в Telegram-канале, комментируя введение повторного карантина в Израиле. Такие меры он назвал «средневековыми». Ранее Мясников уже подчеркивал отсутствие необходимости подобных мер.

Отметим, что в Израиле правительство решило возобновить режим изоляции в стране из-за коронавируса. Карантин возобновится с 18 сентября и продлится три недели. Людям разрешат находиться в пределах 500 метров от дома.

Ранее Мясников заявлял, что росту случаев заражения коронавирусом надо радоваться. По его мнению, рост показателей означает лишь то, что экспресс-тесты стали доступнее и выявить инфекцию теперь проще. Он добавил, что так население быстрее достигнет популяционного иммунитета.