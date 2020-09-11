Мясников считает, что нужно радоваться росту случаев заражения коронавирусом

Он объяснил, на чем основывается его мнение.

Доктор Александр Мясников рассказал, что есть плюсы в росте случаев заражения коронавирусом. Своим мнением он поделился во время одного из эфиров, пишет РИА Новости. Врач отметил, что происходящее означает лишь то, что экспресс-тесты стали доступнее и выявить инфекцию теперь проще.

«Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета»,

— объяснил Мясников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников рассказал о вредных для здоровья традициях. По его словам, заставлять себя доедать все, что есть на столе, неправильно: наоборот, стоит ограничивать себя, поскольку качество еды за годы существования этой традиции изменилось в худшую сторону