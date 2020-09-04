Доктор Мясников рассказал о вредных для здоровья традициях

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие привычные россиянам традиции могут навредить здоровью.

Об этом медик поведал в программе «О самом главном», опубликованной на YouTube. По его словам, заставлять себя доедать все, что есть на столе, неправильно: наоборот, стоит ограничивать себя, поскольку качество еды за годы существования этой традиции изменилось в худшую сторону.

Также Мясников заявил о вреде привычки пить чай со сладостями. Он напомнил и об известной фразе «И какой же русский не любит быстрой езды?», призвав оставить её лишь в литературной форме, а также не рисковать собой и окружающими, руководствуясь популярным русским принципом «Смотри, как я могу!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие болезни, по словам Мясникова, могут привести к развитию онкологии.