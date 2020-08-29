Мясников назвал болезни, вызывающие рак

Он призвал при первых тревожных симптомах обращаться ко врачу.

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, какие болезни способствуют развитию раковых опухолей. Он отметил, что гастрит может перерасти в рак желудка или кишечника, а язва желудка сигнализирует о возможных проблемах с органами дыхания. Врач рекомендует почаще проверяться у врача, особенно если что-то тревожит. Лучше всего узнать о раке на начальных стадиях, когда проще всего решить проблему.

«Рак важно перехватить, когда он только появился»,

– подчеркнул Мясников.

Он посоветовал поменьше есть соленой и острой пищи, а также отказаться от алкоголя и сигарет. Мясников напомнил, что рак легких практически не лечится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что запястья и лодыжки могут сигнализировать о приближающемся раке легких.