Запястья и лодыжки могут сигнализировать о приближающемся раке легких

Отек кончиков пальцев и так называемые ложковидные пальцы указывают на гипертрофическую легочную остеоартропатию. Фото: pixabay

Отек кончиков пальцев и так называемые ложковидные пальцы указывают на гипертрофическую легочную остеоартропатию. Фото: pixabay

Запястья и лодыжки могут свидетельствовать о развитии рака легких. К такому выводу пришли сотрудники Онкологического центра в Соединенных Штатах.

По словам специалистов, рак легкого отличается от других типов этой болезни – он ведет себя агрессивно, а опухоль быстро формируется и за короткий срок дает метастазы по всему организму.

Они также напомнили, что опухоль может долгое время не выдавать себя никакими признаками, пока не возникнут метастазы в здоровых соседних тканях.

Так, выявить заболевание можно по отечности пальцев, «ложковидным» ногтям, воспаленной щиколотке и запястьям.

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