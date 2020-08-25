Врач предупредил об опасности при чистке ушей

Врач предупредил об опасности при чистке ушей
Ухо. Фото: pixabay

Чистить уши от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно для здоровья. Об этом рассказал врач-отоларинголог.

По его словам, без ушной серы можно легко подцепить инфекцию. Специалист добавил, что к нему часто попадают пациенты, повредившие себе слуховой проход палочками. Поэтому делать это нужно аккуратно и неглубоко.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, что кожа в ушах сильно отличается от кожи на других участках тела из-за более крупных пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о том, что делать, если нет лекарств, а избавиться от изжоги хочется. Эксперт отметил, что изжога появляется, если слишком долго находиться в горизонтальном положении, так что лучше всего спать с приподнятым головным концом кровати.

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