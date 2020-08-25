Врач предупредил об опасности при чистке ушей

Чистить уши от серы с помощью ватных палочек не только бесполезно, но и вредно для здоровья. Об этом рассказал врач-отоларинголог.

По его словам, без ушной серы можно легко подцепить инфекцию. Специалист добавил, что к нему часто попадают пациенты, повредившие себе слуховой проход палочками. Поэтому делать это нужно аккуратно и неглубоко.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, что кожа в ушах сильно отличается от кожи на других участках тела из-за более крупных пор.

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