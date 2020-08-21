Врач рассказал, что делать при изжоге, если нет лекарств

Врач рассказал, что делать при изжоге, если нет лекарств
Кофе в больших количествах пить вредно. Фото: Pixabay

Он отметил, что очень важно соблюдать ряд несложных правил.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о том, что делать, если нет лекарств, а избавиться от изжоги хочется. Своими советами он поделился в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия-1. Эксперт отметил, что изжога появляется, если слишком долго находиться в горизонтальном положении, так что лучше всего спать с приподнятым головным концом кровати. Также стоит уменьшит количество потребляемого кофе, так как он «способствует стимуляции желудочной секреции и расслаблению сфинктера».

Важно не забывать питаться – лучше всего часто, но маленькими порциями. При соблюдении этих рекомендаций, изжога должна уйти и никакие лекарства будут не нужны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог перечислил жирные продукты, от которых не толстеют. Он заявил, что не обязательно отказываться от всего, чтобы сохранить фигуру.

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