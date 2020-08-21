Диетолог перечислил жирные продукты, от которых не толстеют

Диетолог перечислил жирные продукты, от которых не толстеют
Яйца полезные, но их не стоит есть каждый день. Фото: pixabay

Он заявил, что не обязательно отказываться от всего, чтобы сохранить фигуру.

Испанский диетолог Даниэль Урсуа рассказал, что есть пять жирных продуктов, от которых не стоит отказываться из-за боязни поправиться. Даже более – часть из них стоит употреблять каждый день. Первое место в рейтинге занимают яйца – они богаты жирами, белками и витаминами, но увлекаться ими слишком часто не нужно. На втором оказались орехи – их тоже не стоит есть постоянно, но присутствовать в рационе они должны. Тройку лидеров замыкает авокадо, в котором содержится растворимая клетчатка.

На четвертой строчке списка лосось – его необходимо употреблять, так как он очень полезный. Также в рейтинг попало молоко. Диетолог уверяет, что напиток не способствует набору веса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала о продуктах, которые нельзя есть на ужин. Речь идет в частности о мясе, сладостях и выпечке.

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