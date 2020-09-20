В России выявили более 6 тысяч новых заражений коронавирусом за сутки

Из 6 148 человек в 1 397 случаев (25,2%) коронавирус выявили активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Фото: Baltphoto

Из 6 148 человек в 1 397 случаев (25,2%) коронавирус выявили активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Фото: Baltphoto

По данным оперативного штаба на 10:00 20 сентября на территории России зарегистрировано 6 148 новых пациентов с диагнозом COVID-19.

Соответственно, число зараженных новой коронавирусной инфекцией россиян с начала пандемии превысило 1 млн 103 тысячи человек. Антилидерами по количеству случаев заболевания остаются Москва (860 за сутки), Санкт-Петербург (214 за сутки) и Московская область (188 за сутки).

Кроме того, за минувшие сутки подтвердились сразу 79 смертей от опасной инфекции. Таким образом, нарастающим итогом от коронавируса скончались 19 418 россиян. Отметим, что выписали из больниц в течение субботы 2 895 человек, общее число выздоровевших приблизилось к 909 307 пациентам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусная инфекция за сутки унесла жизни 18 человек.