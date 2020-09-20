Самая пожилая женщина на планете поставила рекорд по долголетию в Японии

Самая пожилая женщина на планете поставила рекорд по долголетию в Японии
Долгожительнице исполнилось 117 лет и 260 дней. Фото: Pixabay

Жительница японского города Фукуока по имени Канэ Танака установила новый рекорд продолжительности жизни в Японии. Ей исполнилось 117 лет и 260 дней.

Канэ Танака также занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой житель Земли, живущий в современности.

Как сообщает телеканал NHK, ссылаясь на Министерство социального обеспечения Японии, предыдущий рекорд принадлежал другой японке Тадзиме Наби, которая умерла два года назад в возрасте 117 лет и 259 дней.

Установившая новый рекорд японка живет в доме престарелых. Она рассказала в эфире телеканала, что очень любит шоколад и газировку. Родственники Танаки говорят, что она находится в добром здравии и собирается прожить еще как минимум до 120 лет.

Стоит отметить, что рекорд по абсолютной продолжительности жизни установлен француженкой Жанне-Луизе Кальман, которая дожила до 122 лет и 164 дней, умерев в 1997 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии зафиксирована рекордная жара.

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