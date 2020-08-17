В Японии зафиксирована рекордная жара

В прошлом году жара довела до теплового удара и госпитализации 70 тысяч японцев, из которых 126 погибли. Фото: pixabay.com

В прошлом году жара довела до теплового удара и госпитализации 70 тысяч японцев, из которых 126 погибли. Фото: pixabay.com

На территории Японии в августе текущего года зарегистрирована аномальная жара. Причем в ближайшие дни похолодания японцам ждать не стоит.

Так, по сведениям информационного агентства «Киодо», полученным в понедельник, 17 августа, в городе Хамамацу префектуры Сидзуока температура воздуха достигло 41,1 градуса Цельсия. Аналогичная жара была отмечена 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама.

Август часто является самым жарким месяцем в году для Японии, вне зависимости от префектур. В настоящий момент и в Токио ежедневная температура воздуха приближается к +35 градусам. В ближайшие дни, при этом, синоптики не прогнозируют существенных изменений в сторону похолодания. Власти призывают жителей обезопасить себя от теплового удара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японцы возмущены появлением российской монеты, посвященной Курильским островам.