В Японии зафиксирована рекордная жара

В Японии зафиксирована рекордная жара
В прошлом году жара довела до теплового удара и госпитализации 70 тысяч японцев, из которых 126 погибли. Фото: pixabay.com

На территории Японии в августе текущего года зарегистрирована аномальная жара. Причем в ближайшие дни похолодания японцам ждать не стоит.

Так, по сведениям информационного агентства «Киодо», полученным в понедельник, 17 августа, в городе Хамамацу префектуры Сидзуока температура воздуха достигло 41,1 градуса Цельсия. Аналогичная жара была отмечена 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама.

Август часто является самым жарким месяцем в году для Японии, вне зависимости от префектур. В настоящий момент и в Токио ежедневная температура воздуха приближается к +35 градусам. В ближайшие дни, при этом, синоптики не прогнозируют существенных изменений в сторону похолодания. Власти призывают жителей обезопасить себя от теплового удара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японцы возмущены появлением российской монеты, посвященной Курильским островам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аномальная жара погода япония


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп рабочего нашли на стройке нового корпуса Госпиталя Ветеранов войны на ...
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии
В Петербурге набирают популярность брачные агентства
Вор обокрал частный дом семейной пары в Ольгино на 1 млн рублей, пока те спали
В Шушарах азербайджанец сбросил женщину с общего балкона многоэтажки
Пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую ...
В Новой Голландии стартует Международный фестиваль дебютного кино
Врач из психиатрической больницы в Петербурге отдал лжесотрудникам банка ...