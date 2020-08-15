Японцев возмутила новая российская монета, посвященная Курильским островам

Японцев возмутила новая российская монета, посвященная Курильским островам
Новая монета Центробанка. Фото: twitter.com/bank_of_russia

Жители Японии возмущены выпуском в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.

Несколько дней назад Центробанк анонсировал ввод в обращение памятной пятирублевой монеты, тираж которой составит всего 2 млн экземпляров. На монету нанесено изображение памятной стелы в Петропавловске-Камчатском, которая посвящена воинам-освободителям островов на востоке страны.

Новость о выпуске новых российских монет, посвященной освободителям Курильских островов, раскритиковали читатели японской газеты Hokkaido Shimbun, сообщает РИА Новости.

Японцы заявляют, что нельзя позволять выпускать подобные монеты, поскольку таким образом России проявляет нежелание решать с Японией вопрос о принадлежности Курил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что призывы отдать Крым и Курилы могут приравнять к экстремизму.

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