Музей РЖД на Балтийском вокзале эвакуируется из-за сработавшей пожарной сигнализации

Музей РЖД на Балтийском вокзале эвакуируется из-за сработавшей пожарной сигнализации
Сотрудники смогли ликвидировать возгорание самостоятельно до приезда пожарных. Фото: https://vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 сентября, из петербургского Музея Российских железных дорог на Балтийском вокзале пришлось эвакуировать более двухсот человек.

О случившемся оперативно сообщили очевидцы чрезвычайного происшествия, опубликовав фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора публикации, в здании сработала пожарная сигнализация, после чего всех, кто находился в музее, — и сотрудников, и посетителей, — пришлось срочно эвакуировать.

По предварительным данным, на момент происшествия в здании находилось около 225 человек. К музею прибыла пожарная машина. Позже выяснилось, что возгорание началось в охранном помещении. На 15 «квадратах» загорелась проводка. Пожар, между тем, сотрудники смогли ликвидировать самостоятельно до приезда спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе ночью произошел крупный пожар в историческом здании.

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