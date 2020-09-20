Музей РЖД на Балтийском вокзале эвакуируется из-за сработавшей пожарной сигнализации

В воскресенье, 20 сентября, из петербургского Музея Российских железных дорог на Балтийском вокзале пришлось эвакуировать более двухсот человек.

О случившемся оперативно сообщили очевидцы чрезвычайного происшествия, опубликовав фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора публикации, в здании сработала пожарная сигнализация, после чего всех, кто находился в музее, — и сотрудников, и посетителей, — пришлось срочно эвакуировать.

По предварительным данным, на момент происшествия в здании находилось около 225 человек. К музею прибыла пожарная машина. Позже выяснилось, что возгорание началось в охранном помещении. На 15 «квадратах» загорелась проводка. Пожар, между тем, сотрудники смогли ликвидировать самостоятельно до приезда спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе ночью произошел крупный пожар в историческом здании.