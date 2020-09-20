Силуанов рассказал, зачем Россия дает в кредит Белоруссии $1,5 млрд

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кредит на 1,5 миллиарда долларов, предоставленный Белоруссии, положительно скажется как на белорусской, так и на российской экономике.

Руководитель ведомства подчеркнул, что уверен в порядочности заемщика: прецедентов нарушения сроков по возврату займа за республикой не замечено. Кроме того, Белоруссия является близким торговым и экономическим партнером России, добавил Силуанов, беседуя с телеканалом «Россия 1».

Напомним, что до конца года республика Белоруссия может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития 500 млн долларов, а в 2021 году — еще 500 млн от Москвы. В частности, эти деньги помогут Белоруссии погасить задолженность перед «Газпромом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за семь лет в развитие российской экономики вложат больше бюджетных средств, чем в военную сферу.