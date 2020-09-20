Пьяный сын российского вице-губернатор устроил аварию, пострадали трое

Среди травмированных есть шестилетний ребенок.

В центре Брянска произошла серьезная авария еще 18 сентября. Об этом сообщает РЕН ТВ. Виновником ДТП считается сын вице-губернатора Брянской области Александр Резунов, который якобы сел за руль пьяным, о чем сообщают очевидцы. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В результате инцидента пострадали три человека: водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, пассажирка и ребенок получили легкие травмы.

Мужчину по решению суда уже оштрафовали на 30 тысяч рублей. Известно, что Резунов не первый раз становится участником аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец заплатит штраф за пинок полицейскому. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Мужчина от отбывания данного наказания освобожден в связи с нахождением его под стражей.