Из Петербурга будут летать самолеты до Нальчика

Билеты можно будет купить в ближайшее время. Фото: Pixabay

Билеты можно будет купить в ближайшее время. Фото: Pixabay

Первый рейс состоится в конце октября 2020 года.

Из Санкт-Петербурга с 28 октября начнут летать самолеты до Нальчика. Об этом пишет портал 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что рейсы будут летать дважды в неделю. Из Северной столицы борты будут вылетать в половину 11 утра, из Нальчика – в половину третьего дня. В самолете поместятся сто пассажиров, которые смогут попасть в пункт назначения всего за три часа.

Приобрести билеты можно будет уже в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет рейса Санкт-Петербург — Казань, подавший сигнал тревоги, благополучно долетел в место прибытия.