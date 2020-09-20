Греция продлевает ограничения для россиян до 5 октября

В ближайшее время на территорию страны смогут въезжать не более 500 россиян в неделю.

Правительство Греции продлевает все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 5 октября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости. Это значит, что на территорию страны за неделю смогут въезжать не более 500 россиян. Каждый турист должен перед путешествием сдать тест на коронавирус, а также забронировать номер в отеле. Попасть в Грецию можно только по воздуху, которые летают до Афин, Салоников и Ираклиона.

Напоминаем, что Греция открыла границы с 7 сентября, но с рядом ограничений. В стране зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, летальных исходов – 338.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда Греция начнет выдавать визы россиянам.