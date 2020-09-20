Греция продлевает ограничения для россиян до 5 октября

Греция продлевает ограничения для россиян до 5 октября
Флаг Греции. Фото: pixabay

В ближайшее время на территорию страны смогут въезжать не более 500 россиян в неделю.

Правительство Греции продлевает все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 5 октября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости. Это значит, что на территорию страны за неделю смогут въезжать не более 500 россиян. Каждый турист должен перед путешествием сдать тест на коронавирус, а также забронировать номер в отеле. Попасть в Грецию можно только по воздуху, которые летают до Афин, Салоников и Ираклиона.

Напоминаем, что Греция открыла границы с 7 сентября, но с рядом ограничений. В стране зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, летальных исходов – 338.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда Греция начнет выдавать визы россиянам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
греция коронавирус путешествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Греция продлевает ограничения для россиян до 5 октября
Пашаев объяснил, почему не хочет защищать интересы Собчак в суде
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на соседей с ножом
В Китае нашли коронавирус на российских морепродуктах
Из Петербурга будут летать самолеты до Нальчика
В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Рубинштейна на асфальте нашли два бездыханных тела