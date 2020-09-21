Жена Петросяна оправдалась за призыв «рожать от слесарей»

Супруга юмориста отметила, что не имеет ничего против любых профессий.
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала свой призыв «рожать от слесарей». Она объяснилась в Instagram-аккаунте.
Пользователи, узнав о рождении у пары сына Вагана, отметили, что Брухунова хочет заполучить миллионы Петросяна. Женщина не смогла сдержаться и язвительно посоветовала недоброжелателям «рожать от слесарей». Спустя время она удалила свой комментарий, но интернет ничего не забывает. Затем Брухунова все-таки решила объясниться – она уверяет, что слова вырвали из контекста.
«Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд»,
— ответила Брухунова одной из подписчиц.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой. Поклонники оказались в восторге от подобных откровений и принялись поздравлять пару, оставляя добрые комментарии.