Жена Петросяна оправдалась за призыв «рожать от слесарей»

Жена Петросяна оправдалась за призыв &#171;рожать от слесарей&#187;
Брухунова устала от плохих комментариев. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Супруга юмориста отметила, что не имеет ничего против любых профессий.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала свой призыв «рожать от слесарей». Она объяснилась в Instagram-аккаунте.

Пользователи, узнав о рождении у пары сына Вагана, отметили, что Брухунова хочет заполучить миллионы Петросяна. Женщина не смогла сдержаться и язвительно посоветовала недоброжелателям «рожать от слесарей». Спустя время она удалила свой комментарий, но интернет ничего не забывает. Затем Брухунова все-таки решила объясниться – она уверяет, что слова вырвали из контекста.

«Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд»,

— ответила Брухунова одной из подписчиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой. Поклонники оказались в восторге от подобных откровений и принялись поздравлять пару, оставляя добрые комментарии.

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