В России проведено более 43,1 млн тестов на коонавирус

В России проведено более 43,1 млн тестов на коонавирус
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

В России с начала пандемии провели более 43,1 млн тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки медики проверили 282 тыс. человек.

Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, представители Оперативного штаба со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Только за последние сутки было проведено 282 тыс. тестов на коронавирус нового типа.

Под меднаблюдением в целом по стране остаются 242 тыс. 287 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили вероятность повторного введения коронавирусных ограничений в России. Ответственными за сдерживание COVID-19 являются не только власти, но и сами жители страны.

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